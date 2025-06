Gattuso nuovo CT Italia Buffon spiega il motivo della scelta | Dietro la costruzione delle sue squadre c’erano sempre questi due fattori Tutte le dichiarazioni

La scelta di Gattuso come nuovo commissario tecnico dell’Italia ha suscitato grande entusiasmo e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Buffon, presente alla conferenza stampa, rivela i motivi dietro questa decisione, sottolineando come l’esperienza condivisa e la visione tattica siano stati elementi chiave. Con un passato comune da compagni di squadra e un’attenta valutazione delle qualità di Gattuso, ora si apre una nuova avventura per la Nazionale italiana.

Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, Buffon spiega i motivi che hanno portato a questa scelta: tutte le dichiarazioni. L’ex portiere della Juve Gigi Buffon e attuale capo delegazione dell’ Italia ha presenziato nella conferenza stampa di Gattuso come nuovo CT della Nazionale: le sue parole spiegano il perché della scelta dell’ex centrocampista del Milan. PAROLE – «Ho condiviso con Rino tante esperienze da giocatore e ho giocato contro le sue squadre. Quando lo sfidavo con la Juve avevo sempre difficoltà, dietro le sue squadre c’era razionalità e lavoro. Questo in campo lo percepisci subito e ogni volta che ho sfidato il suo Milan o il suo Napoli ho avuto delle difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso nuovo CT Italia, Buffon spiega il motivo della scelta: «Dietro la costruzione delle sue squadre c’erano sempre questi due fattori». Tutte le dichiarazioni

