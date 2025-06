Gattuso nuovo ct dell’Italia con vista sul Mondiale

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell’Italia, con l’obiettivo di guidare gli azzurri verso la qualificazione al prossimo Mondiale. La sua esperienza e determinazione saranno fondamentali in questa sfida cruciale. Ricco di passione e spirito di squadra, Gattuso si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia del calcio italiano. Riuscirà a trasformare questa occasione in un trionfo memorabile?

Presentato il nuovo CT azzurro Gennaro Gattuso, con il difficile compito di portare l’Italia al prossimo Mondiale. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gattuso nuovo ct dell’Italia con vista sul Mondiale

In questa notizia si parla di: gattuso - italia - mondiale - vista

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

Queste parole, pronunciate da Gattuso molto tempo fa, sono quasi profetiche in vista del suo nuovo ruolo da Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Le disse in un'intervista rilasciata a France Football per spiegare il suo addio al Milan come calciatore Vai su Facebook

Italia, Gattuso segna l’obiettivo: “Fondamentale tornare al Mondiale”; Un gol, un Mondiale e quella profezia: la vita di Gattuso in azzurro; Gattuso: “Un sogno che si avvera, voglio riportare l’Italia al Mondiale”.

Gattuso si prende l'Italia, 'a 100 all'ora per il Mondiale' - Parola di Gennaro Gattuso, nuovo ct della nazionale che si è presentato oggi a Roma al fianco del presidente federale, Gabriele Gravina, e del capo delegazione, Gianluigi Buffon. Da ansa.it

Gattuso: «Fondamentale tornare al Mondiale, non è vero che ci manca talento». Gravina: «L'Italia ha bisogno di Rino» - Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio è sbarcato a Roma e questa mattina, dalle 11. ilgazzettino.it scrive