Gattuso | La Nazionale un sogno io come Lippi | cosa farò adesso

di passione, determinazione e successo che ha caratterizzato la sua era. Ora, il sogno di Gattuso è tornare ai vertici del calcio italiano, riscoprendo la forza di un gruppo coeso e motivato. La strada è lunga, ma con dedizione, entusiasmo e il supporto di tutto il movimento, l’Italia può tornare a brillare come ai tempi di Lippi. Il futuro è nelle sue mani: cosa farà adesso?

È iniziata con determinazione, sincerità e la solita dose di grinta la nuova avventura di Rino Gattuso alla guida della Nazionale italiana. Alla sua prima conferenza da Ct, affiancato da Gigi Buffon come capodelegazione e dal presidente federale Gravina, l'ex mediano campione del mondo non ha lasciato spazio a dubbi: serve lavoro, entusiasmo e un forte senso di gruppo per rialzare l'Italia. «Lippi? Mi ha telefonato subito: voglio ricreare quello spirito». Gattuso non nasconde l'emozione per il paragone con Marcello Lippi: "Mi ha chiamato subito, ma cosa ci siamo detti resta tra noi. So però cosa è riuscito a fare in quello spogliatoio: creare appartenenza, unione.