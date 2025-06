Gattuso ct | Obiettivo i Mondiali

Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, entra in scena con il cuore e la determinazione di un vero combattente. Il suo obiettivo è chiaro: riportare l’Italia ai Mondiali, alimentando sogni ormai sfioriti. Con entusiasmo e strategia, Gattuso si prepara a guidare i nostri talenti verso la vittoria, convinto che il successo sia alla portata di questa squadra forte e motivata. E il viaggio verso il sogno continua...

11.32 "Un sogno che si avvera. L'obiettivo è riportare l'Italia ai Mondiali".Gennaro Gattuso si presenta con determinazione come nuovo ct della Nazionale. "Nella mia testa ho ben chiaro cosa bisogna fare. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo. I giocatori ci sono, ma dobbiamo metterli nella condizione migliore per farli esprimere al massimo". "La squadra è forte, non ho esitato un istante ad accettare. Il calciatore di oggi è molto più professionista dei miei tempi, ma fa più difficoltà a diventare gruppo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gattuso - obiettivo - mondiali - dobbiamo

Nazionale, Gattuso in conferenza stampa: “Obiettivo Mondiale, fondamentale per Italia” - In un clima di grande entusiasmo e determinazione, la Nazionale italiana si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia con Gennaro Gattuso alla guida.

Valentini: “Gattuso uomo giusto per salvare la Nazionale” “C’è da salvare la baracca, non andare per tre volte consecutive ai Mondiali sarebbe un disastro per tutto il calcio italiano. Non è il momento di pensare a strategie tecniche, è stato scelto un uomo ch Vai su Facebook

Italia, Gattuso: La Nazionale è un sogno che si avvera: talento e giocatori ci sono, c'è da lavorare; Nazionale, Gattuso si presenta: “Sogno che si avvera. L’obiettivo è tornare ai Mondiali”; Gattuso: «Fondamentale tornale al Mondiale, non è vero che ci manca talento». Gravina: «L'Italia ha bisogno di.

Gattuso si presenta “La Nazionale un sogno che si avvera, obiettivo Mondiali” - So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c'è nulla". Scrive msn.com

Nazionale, Gattuso: “Obiettivo Mondiale, è fondamentale per Italia” - Per la Nazionale, oggi, 19 giugno 2025, la presentazione del nuovo Ct Gennaro Gattuso. Da lapresse.it