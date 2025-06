Gattuso ct dell’Italia dalle 11 la presentazione LIVE

Alle ore 11, Gennaro Gattuso svelerà i suoi piani come nuovo ct dell’Italia, accompagnato dal presidente FIGC Gravina e dal leggendario Gigi Buffon. Questa presentazione live rappresenta un momento cruciale per il futuro della Nazionale, tra entusiasmo e aspettative. Segui con noi l’evento in diretta e scopri cosa riserva il nuovo corso azzurro, perché il calcio italiano sta per scrivere un nuovo capitolo.

Il nuovo ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso si presenterà in conferenza stampa dalle ore 11. Con lui, saranno presenti il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il capo delegazione azzurra, Gigi Buffon. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso ct dell’Italia, dalle 11 la presentazione LIVE

Gattuso torna a casa da ct della Nazionale, la presentazione la settimana prossima (Repubblica) - Gennaro Gattuso si prepara a tornare in grande stile sulla scena internazionale: la Repubblica conferma che sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, con la presentazione ufficiale prevista per la prossima settimana.

