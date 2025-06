Gattuso ct della Nazionale | Italia è un sogno che si avvera obbiettivo tornare ai Mondiali

Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, descrive il suo incarico come un sogno diventato realtà. Con entusiasmo e determinazione, si prepara a guidare gli Azzurri verso una nuova sfida: tornare ai Mondiali. La strada è ardua, ma la passione e la voglia di fare bene sono più forti che mai. Un capitolo emozionante inizia ora, con l’obiettivo di scrivere una storia indimenticabile per il calcio italiano.

"E' un sogno che si avvera". Lo ammette con un sorriso il neo ct dell'Italia Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione oggi, giovedì 19 giugno, all'hotel Parco dei Principi a Roma. "Non sarà facile, c'è tanto da lavorare – dice – ma c'è la consapevolezza che si può fare un grandissimo lavoro,

