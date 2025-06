Gattuso CT annuncia la nuova regola della Nazionale | È la prima cosa che ho chiesto a Buffon

Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso ha annunciato una regola innovativa che potrebbe rivoluzionare il modo di gestire la Nazionale italiana. Con toni concilianti ma deciso, ha espresso un principio fermo: chi è convocato, anche solo con un piccolo problema, deve rimanere a Coverciano. Una decisione che sottolinea l'importanza della salute e dell’unità nel gruppo. Continua a leggere.

