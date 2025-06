Gattuso commissario contro l’assentesimo | chi ha un dolorino resta in Nazionale a curarsi

Gattuso, in veste di commissario, si schiera contro l'assentesimo dilagante. Con fermezza, dice: «Chi ha un dolorino, resta in Nazionale a curarsi». Un richiamo alla professionalità che mira a ridare dignità e impegno alla nostra maglia azzurra, contrastando la tendenza diffusa di allontanarsi troppo facilmente. È ora di cambiare rotta e riscoprire il vero spirito di squadra, perché il futuro del calcio italiano dipende dall'impegno di tutti.

I calciatori saranno anche più professionali rispetto a quelli dei tempi di Gattuso (lo ha detto lui oggi), sta di fatto che uno dei principali problemi della Nazionale è che i calciatori tendono a starci il meno possibile. Uno dei tanti problemi che affliggono l’Italia del pallone, è l’atto tasso di evasione da Coverciano. O, se volete, di assenteismo. Arrivano, ottengono il certificato medico, e tornano nei club. Dove, per miracolo, alla successiva giornata di campionato sfoderano prestazioni maiuscole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso commissario contro l’assentesimo: «chi ha un dolorino, resta in Nazionale a curarsi»

