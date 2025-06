Gattuso arriva la risposta a La Russa dopo le polemiche | le parole del nuovo ct

Rino Gattuso, il nuovo ct della Nazionale, rompe il silenzio sulle polemiche e le parole di La Russa. Con il suo carattere deciso ma pacato, il tecnico si rivolge apertamente al presidente del Senato, sperando di convincerlo con determinazione e rispetto. Un primo passo verso un dialogo che potrebbe cambiare le carte in tavola, dimostrando che anche le divergenze possono essere superate con la volontĂ di understanding.

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso, ha rotto il silenzio sulle dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che aveva espresso perplessitĂ riguardo la sua nomina. L'ex centrocampista, noto per il suo temperamento grintoso dentro e fuori dal campo, ha però scelto toni concilianti. " Con La Russa non voglio fare alcuna polemica – ha dichiarato Gattuso –. Spero solo di fargli cambiare idea, magari portando l'Italia al Mondiale, e dimostrandogli così che può fidarsi di me". Parole misurate, ma piene di determinazione, in linea con il profilo che Gattuso ha costruito in anni di calcio giocato e allenato.

