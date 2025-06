Gattuso allenatore della Nazionale le frasi del ct dell’Italia

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale italiana, una sfida emozionante e complessa. Con il suo carattere forte e la sua esperienza, il ct avrà il compito di guidare gli azzurri verso la qualificazione al Mondiale in Nord America, evitando un’altra delusione. In sintesi: gli azzurri dovranno risorgere, ritrovare il gioco e la fiducia per riconquistare l’orgoglio nazionale e tornare a brillare sui grandi palcoscenici internazionali.

Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia. Toccherà a lui l'arduo compito di portare la nazionale al Mondiale del prossimo anno in Stati Uniti, Canada e Messico evitando lo choc della terza mancata qualificazione consecutiva. Un impegno enorme, considerato il peso psicologico che schiaccia tutto il movimento e la situazione di classifica maturata dopo la brutta sconfitta dell'Italia in casa della Norvegia. In sintesi: gli azzurri dovranno vincere sempre, sperare in un improbabile passo falso dei norvegesi e prepararsi con cura al più che possibile playoff di marzo. Non è previsto fallimento, non esiste un piano B.

