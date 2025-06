Gattopardo Cinefestival a Ciminna | il programma della settima edizione

Preparatevi a vivere un’indimenticabile settimana di cultura e spettacolo nel cuore di Ciminna, dal 21 al 26 luglio, con la settima edizione del Gattopardo Cinefestival. Sotto la guida di Sergio D’Arrigo, questo evento combina cinema, musica e incontri per celebrare l’arte in tutte le sue forme. Un appuntamento imperdibile che trasformerà il borgo in un palcoscenico di emozioni e creatività, coinvolgendo visitatori e cittadini in un’esperienza unica nel suo genere.

