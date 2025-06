Gatto crivellato di colpi e lasciato a morire in strada a Trapani

Un atto di violenza sconsiderata scuote Trapani: un gatto innocente, crivellato di colpi e lasciato a morire in strada, ha suscitato sgomento e indignazione nella comunità. La tragedia evidenzia ancora una volta l’urgenza di contrastare i cruelty verso gli animali. L’OIPA ha già sporto denuncia contro ignoti, ma ora si spera che giustizia venga fatta e che episodi simili non si ripetano. Continua a leggere per scoprire come puoi aiutare.

A Trapani, in Sicilia, un gatto randagio è stato trovato agonizzante, crivellato da proiettili. Portato d’urgenza in clinica, è morto poco dopo. L’Oipa ha sporto denuncia contro ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grave atto di crudeltà nei confronti degli animali a Trapani. Recuperato agonizzante dai volontari dell'OIPA, un gatto randagio è purtroppo deceduto dopo il trasporto d'urgenza presso una clinica veterinaria convenzionata con il Comune. Dai controlli è emer

Gatto crivellato di colpi e lasciato a morire in strada a Trapani.

Gatto crivellato di colpi e lasciato a morire in strada a Trapani - L'animale è stato visto dai volontari locali mentre si trovava in evidente difficoltà, ma è solo una volta giunti dal veterinario ... Come scrive fanpage.it

