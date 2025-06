Gatteo si prepara per la Notte Rosa modifiche alla viabilità e divieto vendita bevande in vetro e lattine

Gatteo si appresta a vivere la magica atmosfera della Notte Rosa, con un evento che promette divertimento e colore dal 20 al 22 giugno. Per garantire la sicurezza di tutti, sono previste modifiche alla viabilitĂ e il divieto di vendita di bevande in vetro e lattine. Rimanete aggiornati e preparatevi a vivere una serata indimenticabile, nel rispetto delle regole per un evento sicuro e coinvolgente.

In occasione della Notte Rosa, 20-22 giugno, per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilitĂ all'interno del territorio di Gatteo, in modo particolare: dalle 18,30 del 20 giugno all'una del 22 giugno istituzione di un divieto di sosta con rimozione.

