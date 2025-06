Gas tossico evacuato palazzetto Ma è solo un' esercitazione dei vigili del fuoco

Un’importante esercitazione dei vigili del fuoco ha coinvolto il palazzetto, con l’evacuazione di 232 persone e il test delle procedure di sicurezza. Questa simulazione, pianificata per migliorare la risposta in caso di emergenze reali, rafforza la collaborazione tra vigili, 118 e altri enti di primo intervento. Un passo fondamentale per garantire la massima sicurezza in situazioni critiche, affinché ogni intervento sia rapido ed efficace.

Testare il sistema di risposta dei vigili del fuoco per provare l’efficacia delle manovre e migliorare la sinergia con gli altri enti, in particolare con il 118, in caso di grandi emergenze. È la simulazione organizzata martedì 17 e mercoledì 18 giugno dalla direzione interregionale dei vigili. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Gas tossico, evacuato palazzetto. Ma è solo un'esercitazione dei vigili del fuoco

