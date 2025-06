Gas fa un balzo di oltre il 7% future a 41,6 euro al MWh

Il mercato del gas naturale vive un momento di forte tensione: i future salgono oltre il 7%, toccando i 416 euro al MWh, e i contratti di luglio superano i 41 euro. Questa impennata riaccende l’attenzione degli investitori, mentre le decisioni degli Usa nel conflitto tra Israele e Iran potrebbero sconvolgere ulteriormente la scena energetica globale, con Teheran che valuta la chiusura dello Stretto di Hormuz come risposta alle tensioni in atto. La situazione resta altamente incerta e in continuo fermento.

