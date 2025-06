Garlasco voci choc tra i pm | Dov' è la firma dell' assassino

Il caso di Chiara Poggi continua a tenere alta l’attenzione pubblica, con voci choc tra i pm riguardo alla possibile firma dell’assassino. L’incidente probatorio, iniziato il 17 giugno a Milano, si concentra sulla traccia 10: un’impronta senza sangue ma ricca di materiale biologico, che potrebbe svelare l’identità del killer. La ricerca del DNA potrebbe essere decisiva per fare luce su uno dei misteri giudiziari più intricati degli ultimi anni.

Il 17 giugno è iniziato a Milano l'incidente probatorio per il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. L'attenzione si concentra sulla traccia 10, un'impronta sulla porta d'ingresso della villetta di via Pascoli, considerata dagli inquirenti la "firma" del killer. Gli esami hanno rivelato che non contiene sangue, ma materiale biologico da cui si tenterà di estrarre il DNA. Questa impronta,secondo i pm e secondo quanto riportato dal Messaggero, è centrale nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, mentre Alberto Stasi, ex fidanzato, è stato condannato a 16 anni.

Garlasco, l'analisi tentata su una seconda impronta «sporca» sulla porta di casa Poggi. «Potrebbe essere la firma del killer» - Garlasco, un’altra impronta sporca sulla porta di casa Poggi potrebbe rappresentare la firma del killer.

