Garlasco non c' è sangue umano | il tassello decisivo? Cosa trapela dalla Procura

Nel mistero dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, nuove indiscrezioni emergono dalla procura: le analisi con l’Obti test escludono la presenza di sangue umano sulle impronte trovate sui fogli di acetilato. Questa scoperta potrebbe rappresentare il tassello decisivo, riorientando le piste investigative e facendo luce sull’intera vicenda. Ma cosa rivela davvero questa novità? Proseguiamo nel dettaglio per scoprire tutte le sfumature di questa intricata indagine.

Non c'è sangue umano sulle impronte repertate su fogli di acetilato nell’ambito dell’incidente probatorio in corso per fare luce sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, il nuovo filone d'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La notiozia viene rilanciata da Adnkronos che cita "fonti qualificate". Le analisi, svolte con l’Obti test – uno dei metodi più affidabili per rilevare tracce ematiche – hanno dato esito negativo, confermando i risultati ottenuti nel primo giorno di accertamenti. I fogli di acetilato, un materiale che riproduce la forma di fascette para-adesive, erano stati repertati dagli inquirenti come potenziali elementi utili a chiarire il contesto del delitto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "non c'è sangue umano": il tassello decisivo? Cosa trapela dalla Procura

In questa notizia si parla di: garlasco - sangue - umano - tassello

