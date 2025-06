Garlasco le voci dal giro delle indagini | Dov’è la firma dell’assassino

Nel cuore di un caldo giugno milanese, si riaccende l’attenzione sul caso Chiara Poggi, uno dei più discussi nella cronaca giudiziaria italiana. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Garlasco, il 17 giugno 2025 segna una svolta decisiva: l’incidente probatorio sulla misteriosa “traccia 10”, un elemento che potrebbe cambiare le sorti della verità. La domanda ora è: chi si cela davvero dietro questa traccia e quale sarà il suo impatto sul processo?

Nel cuore di un caldo giugno milanese si riapre uno dei casi più controversi e discussi della cronaca giudiziaria italiana: l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto 2007 a Garlasco. Il 17 giugno 2025, a quasi diciotto anni dal delitto, è iniziato l'incidente probatorio richiesto dalla Procura per esaminare nuovi elementi che potrebbero riscrivere la storia del processo. Al centro dell'attenzione c'è la cosiddetta "traccia 10", un'impronta lasciata sulla porta d'ingresso della villetta di via Pascoli, giudicata dagli investigatori la possibile "firma" dell'assassino. Questa impronta non contiene tracce di sangue, come inizialmente ipotizzato, ma presenta invece materiale biologico ancora da identificare.