Garlasco le analisi sulla spazzatura mai esaminata e il rischio contaminazione per una buccia di banana | i periti a caccia di tracce di Dna

Riprende in questura a Milano il confronto tra genetisti e dattiloscopisti chiamati a rileggere i reperti raccolti 18 anni fa, quando fu uccisa Chiara Poggi a Garlasco: oggi i tecnici dovranno completare l’ esame delle impronte digitali. Si comincerĂ con l’apertura delle buste sigillate che per tutti questi anni sono state conservate in uno scatolone all’interno dei locali dell’Istituto di medicina legale di Pavia. Dentro alcuni degli oggetti raccolti a casa Poggi dopo quel 13 agosto 2007. Ad esempio, il frammento del tappetino del bagno macchiato dalla traccia di sangue lasciata dalla scarpa dell’assassino. 🔗 Leggi su Open.online