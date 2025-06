Garlasco l’avvocato di Sempio si oppone | Non possono farlo Cosa succede

A 18 anni dal tragico delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con un nuovo indagato: Andrea Sempio. Il suo avvocato, Massimo Lovati, si oppone fermamente alle accuse, sostenendo che non possono procedere. Ma cosa succederĂ ora? Scopriamo insieme le ultime novitĂ di questa intricata vicenda giudiziaria e il possibile impatto sulla giustizia.

A 18 anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco ha un nuovo indagato: Andrea Sempio, giĂ coinvolto in passato e sempre archiviato, è ora sotto esame per concorso in omicidio. Le ultime rivelazioni ruotano attorno a vecchi reperti mai analizzati, come barattoli di Fruttolo trovati nella spazzatura della villetta. Durante la puntata del 18 giugno di Chi l’ha visto?, l’ avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha dichiarato la sua determinazione a contrastare la recente decisione dei magistrati riguardo all’esame di determinati reperti. Leggi anche: Il vulcano italiano si risveglia: l’eruzione improvvisa, cosa succede Le nuove analisi sui reperti, le parole di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, l’avvocato di Sempio si oppone: “Non possono farlo”. Cosa succede

