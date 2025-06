Garlasco l’annuncio dell’avvocato di Sempio dopo la decisione dei magistrati | È assurdo ci opponiamo

A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con un nuovo incidente probatorio. L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, si oppone con determinazione alla decisione dei magistrati, preannunciando battaglia legale. È un momento cruciale in cui la verità potrebbe tornare a emergere o rimanere avvolta nel mistero. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, mantenendo alta l’attenzione su una delle più intricato casi giudiziari italiani.

Continua l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto? del 18 giugno è intervenuto sulla questione l’ avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che ha preannunciato l’intenzione di dare battaglia per evitare che sia presa una decisione importante. Il 17 giugno, come ricordato dal sito Fanpage, non è stata rilevata la presenza di sangue sull’impronta 10. Per chi indaga su quella traccia potrebbe esserci la firma del killer. Si passerà poi alle analisi del frammento con sangue del tappetino da bagno nonchèp al cucchiaino, alla scatola dei cereali e ai tamponi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, caccia alla prova regina: sarà acquisito anche il Dna delle cugine Cappa e degli amici. L'avvocato di Stasi: «Riscriviamo la storia» - Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la Gip di Pavia ha disposto l'acquisizione del DNA delle cugine Cappa e degli amici di Alberto Stasi.

