Garlasco l’annuncio del generale Garofano dopo le ultime analisi | Cosa abbiamo notato sui reperti

Garlasco torna sotto i riflettori: dopo anni di attesa, la Procura di Pavia riapre le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, concentrandosi ora su Andrea Sempio, amico della vittima e unico indagato. Le nuove analisi sui reperti hanno rivelato elementi sorprendenti che potrebbero cambiare il corso delle indagini. La decisione di procedere con un nuovo incidente probatorio rappresenta una svolta cruciale nel tentativo di fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero.

Si riaccendono i riflettori sul caso di Garlasco, con la Procura di Pavia che ha ufficialmente riaperto le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Dopo anni di processi e polemiche, la nuova inchiesta punta ora l’attenzione su un altro nome: quello di Andrea Sempio, amico di Chiara all’epoca dei fatti, oggi unico indagato. La decisione di procedere con un nuovo incidente probatorio segna una svolta giudiziaria, avviata dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli, che ha autorizzato una serie di accertamenti tecnico-scientifici sui reperti conservati in questi diciassette anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - annuncio - generale - garofano

“Può riscrivere la storia”. Delitto Garlasco, l’annuncio di Roberta Bruzzone dopo il ritrovamento dei carabinieri - Dopo diciotto anni, il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe avere un nuovo sviluppo. L'annuncio della giornalista Roberta Bruzzone, a seguito del ritrovamento effettuato dai carabinieri, riaccende le speranze.

In diretta da Milano parla il Generale Garofano prima dell’incidente probatorio per il delitto Poggi “Credo nella sentenza definitiva, attendiamo le analisi” #Mattino5 #Garlasco Vai su Facebook

In diretta da Milano parla il Generale Garofano prima dell'incidente probatorio per il delitto Poggi "Credo nella sentenza definitiva, attendiamo le analisi" #Mattino5 #Garlasco Vai su X

VIDEO Delitto Garlasco, generale Garofano: Credo all'innocenza di Andrea Sempio - LaPresse; Delitto di Garlasco, il generale Garofano: Credo nell’innocenza di Andrea Sempio; Garlasco, intervista a Luciano Garofano: “Sempio? Tracce non databili, Dna parziale e inidoneo. Per l’impronta sul muro non basta una foto”.

Garlasco, Garofano: «Reperti sono in buone condizioni» - (LaPresse) "Nonostante un’eccezione fatta dall’avvocato Taccia, quindi dai difensori di Sempio e mia, si è proceduto all’apertura dello scatolone ... ilmattino.it scrive

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Non possiamo portare casa Poggi in un laboratorio, la spazzatura…” - Il giallo di Garlasco a Mattino 5 News con le parole del generale Garofano, consulente dell'indagato Andrea Sempio: ecco le sue parole ... Lo riporta ilsussidiario.net