Garlasco la notizia bomba sui reperti | È ufficiale

Garlasco torna sotto i riflettori con una scoperta che potrebbe rivoluzionare il caso Chiara Poggi. I reperti sequestrati nella villetta del 2007 sono stati dichiarati “in buone condizioni”, una notizia di grande rilievo per le indagini in corso. Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma e ora consulente, conferma questa importante novità, aprendo nuovi spiragli sulla verità dietro la tragica morte della giovane. Il ruolo di Garofano nelle indagini assume così un'importanza cruciale.

I reperti sequestrati nella villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi, sono stati dichiarati "in buone condizioni". A confermarlo è stato Luciano Garofano, l'ex comandante dei Ris di Parma, che attualmente svolge il ruolo di consulente per Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto della 26enne. Il Ruolo di Garofano nelle Indagini. Garofano, che ha partecipato all'incidente probatorio, ha spiegato che i reperti sono stati trattati con attenzione. "Erano in buone condizioni, tanto che si è provveduto alla tamponatura ", ha dichiarato Garofano, uscendo dagli uffici della Questura di Milano, dove si sta svolgendo l'incidente probatorio disposto dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli.

