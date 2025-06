Garlasco la denuncia del legale di Sempio | Non andava aperto

Garlasco continua a essere al centro di un complesso e delicato procedimento giudiziario, con l’obiettivo di fare chiarezza su un crimine che ha sconvolto l’Italia da oltre 18 anni. I nuovi approfondimenti e le analisi di DNA potrebbero finalmente svelare dettagli nascosti, offrendo speranza di verità e giustizia. Mentre l’attesa si fa più intensa, Pomeriggio 5 News ha ospitato l’avvocato Massimo Lovati, ...

Ci vorrà ancora del tempo per concludere il complesso incidente probatorio legato all'omicidio di Garlasco, avviato con l'obiettivo di estrarre nuove tracce di Dna dai "campioni biologici" e dai "reperti" che, per oltre 18 anni, sono rimasti senza un'analisi completa o hanno restituito risultati incerti. Mentre si attendono gli esiti delle analisi e mentre trapelano i primi riscontri, Pomeriggio 5 News ha ospitato l'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, che ha commentato lo stato attuale delle indagini. Durante l'intervista, il legale ha espresso forti riserve sul trattamento dei reperti: "Noi in via preliminare avevamo fatto un'opposizione chiara e precisa: se non c'è un decreto di sequestro di questi reperti, e parlo di un decreto del 2007, lo scatolone non doveva neanche essere aperto ", ha picchiato duro Lovati su Canale 5.