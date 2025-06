Garlasco indiscrezioni pesantissime | Elementi decisivi Andrea Sempio potrebbe crollare

Il caso di Garlasco continua a sconvolgere l’opinione pubblica, con indiscrezioni pesantissime e nuovi elementi decisivi che potrebbero mettere in discussione la condanna di Andrea Sempio. Da anni, Le Iene denunciano incongruenze e dettagli oscuri, sostenendo l’innocenza di Alberto Stasi, ancora in carcere. Ora, con le recenti rivelazioni, il quadro potrebbe cambiare radicalmente. La verità sta emergendo, e tutto potrebbe crollare da un momento all’altro.

Sul caso di Garlasco, Le Iene picchiano duro da tantissimo tempo. Da anni. Il programma di Italia 1 sostiene infatti l'innocenza di Alberto Stasi, ancora in carcere, condannato per l'assassinio di Chiara Poggi. E nei giorni dell'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta su Andrea Sempio, ecco che Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, torna a parlare della vicenda. "La prima indagine fa acqua da tutte le parti", premette in un approfondimento sul canale YouTube DarkSide. "Io mi auguro che da qui a fine anno Alberto Stasi possa tornare a casa da uomo libero e soprattutto da uomo innocente ", aggiunge l'autore televisivo, che mostra di non avere dubbi sull'innocenza di Stasi.