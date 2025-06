Garlasco il fattore tempo non è determinante Il presidente dei criminologi | La Procura si aspetta un risultato

Garlasco, un caso che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia, torna sotto i riflettori: il fattore tempo non è più determinante, ma la procura di Pavia punta deciso a ottenere una sentenza. Ugo Terracciano, esperto di criminologia, spiega come la priorità sia ora sui riscontri probatori, lasciando alle spalle le eventuali scadenze temporali. La verità nel delitto di Garlasco sta per emergere, e tutto sembra ormai pronto a svelare i retroscena nascosti.

“Se la Procura di Pavia ha deciso di procedere con l’incidete probatorio per il delitto di Garlasco ha evidentemente ritenuto che ci siano buoni margini per ottenere un risultato”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Ugo Terracciano, docente di Criminologia e fondatore e presidente dell’Aicis, l’Associazione italiana criminologi per l’investigazione e la sicurezza. Bisogna ricordare che in questi giorni si sta tenendo l’incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, il fattore tempo non è determinante. Il presidente dei criminologi: “La Procura si aspetta un risultato”

In questa notizia si parla di: garlasco - presidente - criminologi - procura

"Sparite dai verbali". Garlasco, nuovo giallo su Andrea Sempio: la procura si muove. Cosa succede ora Vai su Facebook

Milano, la Procura: no alla semilibertà a Stasi. Il pm di Pavia ricusa il superesperto del caso Yara; Chi è Roberta Bruzzone e cosa pensa la criminologa del delitto di Chiara Poggi a Garlasco; Dal caso Paganelli al video hard: ecco tutto quello di cui si parlerà a Le Iene su Davide Barzan.

Garlasco, per la procura l’impronta è attribuibile ad Andrea Sempio - sia hardware che software", fa sapere la procura che 18 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco. Scrive rainews.it

Garlasco, la Procura riscrive tutto: «Il killer si specchiò». L'orario della morte spostato di 11 minuti, le due ricerche di Chiara Poggi sul Santuario della Bozzola - Diciotto anni dopo il delitto che sconvolse l’Italia, la Procura di Pavia torna a scavare nei dettagli dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto ... Riporta ilmattino.it