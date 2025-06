Garlasco Fruttolo e buccia di banana | cosa può emergere dalle nuove analisi

L'intricato caso di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli: le analisi sulle fruttolo e sulla buccia di banana, reperti mai esaminati prima, potrebbero rivelare elementi sorprendenti. Dopo 18 anni dalla tragica scomparsa di Chiara Poggi, la Procura di Pavia riapre le indagini, puntando su prove dimenticate nella spazzatura. Cosa potrebbe emergere da queste scoperte? √ą un capitolo che potrebbe cambiare tutto.

Nuovi accertamenti sui reperti mai analizzati nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia, che ha riaperto il caso a 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia il 13 agosto¬†2007, mette sotto esame la spazzatura¬†trovata nella casa in cui √® avvenuto l'omicidio e dimenticata per otto mesi nella pattumiera. Fu¬†repertata solo il 16 aprile dell'anno successivo, giorno in cui la villetta dei Poggi era stata dissequestrata. Secondo gli investigatori, tra¬†quei rifiuti ci sarebbe stata la colazione della mattina del delitto. Colazione, per√≤, non fatta da¬†Chiara, solita mangiare cereali e biscotti per via della sua intolleranza al lattosio, ma da¬†qualcun altro che probabilmente era a casa con lei¬†prima dell‚Äôomicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it