Garlasco analisi sulla spazzatura di casa Poggi | nessuna impronta sul Fruttolo e altri oggetti

Nessuna impronta utile sui reperti nella spazzatura: le indagini proseguono. Nuovi sviluppi nel caso di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco i l 13 agosto 2007. Durante l'incidente probatorio in corso presso gli uffici della Polizia Scientifica di Milano, sono stati esaminati oggetti prelevati dalla spazzatura della villetta in cui la ragazza viveva. Nessuna impronta utile è stata rilevata finora su articoli come due vaschette di Fruttolo, un contenitore di EstaThé con cannuccia, una scatola di biscotti vuota e un piatto di carta. Le analisi, avviate su richiesta della Procura di Pavia e supervisionate dal gip Daniela Garlaschelli, vedono coinvolti i consulenti delle parti in causa: la difesa di Andrea Sempio (nuovo indagato), quella di Alberto Stasi (condannato in via definitiva), e i periti della famiglia Poggi.