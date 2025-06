Garlasco al via il secondo round dell’incidente probatorio | si inizia dalla spazzatura

Garlasco si prepara a riaccendere i riflettori sull'indagine più intricata di questi anni: il secondo round dell’incidente probatorio, che prenderà il via dalla spazzatura. Una scena che potrebbe svelare nuovi dettagli cruciali nell’omicidio di Chiara Poggi, con periti e avvocati pronti a scavare tra i reperti alla ricerca di tracce di DNA. La posta in gioco è alta: ogni frammento potrebbe cambiare le sorti del caso.

Sarà la spazzatura a dare il via al secondo round dell’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta bis per l’omicidio di Chiara Poggi. Periti, consulenti di parte e avvocati torneranno nei laboratori della Scientifica della questura di Milano a esaminare i reperti alla ricerca di nuove tracce di DNA, partendo proprio dal sacchetto dell’immondizia recuperato nella villetta di via Pascoli. Dopo la lunga maratona di martedì – durata nove ore – e dedicata all’analisi delle impronte rilevate sui supporti «collosi», il focus dell’attività investigativa si sposta ora sul contenuto della pattumiera. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, al via il secondo round dell’incidente probatorio: si inizia dalla spazzatura

