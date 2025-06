Garbagnate don Marco Eliseo nuovo vicario della comunità pastorale | le destinazioni degli 11 nuovi preti della Diocesi

Don Marco Eliseo assume con entusiasmo il ruolo di nuovo vicario della Comunità pastorale “S. Croce” a Garbagnate Milanese, unendo diverse parrocchie in un cammino di fede condiviso. Con questa nomina, l’Arcivescovo Mario Delpini rafforza il legame tra i fedeli e la guida spirituale locale, mentre gli 11 nuovi preti della diocesi si preparano a scrivere una nuova pagina di speranza e servizio. La vitalità della comunità si rinnova grazie a questo fermento di vocazioni e progetti pastorali.

