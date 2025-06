Game Pass è in arrivo Xbox Classics con i giochi Xbox 1 ed Xbox 360 attraverso l’emulazione?

Preparati a una rivoluzione nel mondo dei videogiochi: Microsoft potrebbe presto lanciare "Xbox Classics", un sistema di emulazione che permetterà di giocare su PC, Xbox Series e dispositivi portatili come ASUS ROG Ally i titoli di Xbox 360 e Xbox originale. Questa novità promette di ampliare notevolmente la retrocompatibilità e l'accesso ai classici del passato. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa entusiasmante evoluzione nel panorama gamer.

Microsoft potrebbe presto introdurre una novità decisamente importante per la retrocompatibilità dei videogiochi su PC (e non solo). Secondo le indiscrezioni dell'affidabile insider eXtas1s, il team Xbox starebbe lavorando a un nuovo sistema di emulazione chiamato internamente " Xbox Classics ", capace di far girare i giochi per Xbox 360 e la prima Xbox anche su PC, Xbox di nuova generazione, dispositivi portatili come ASUS ROG Ally, e tramite cloud gaming. Insider Gaming segnala che la notizia è particolarmente rilevante per gli abbonati a Xbox Game Pass, che potrebbero presto accedere a una libreria ancora più vasta e storicamente significativa, direttamente dai propri dispositivi moderni.