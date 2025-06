Galimberti Borrometi e Veltroni per la prima serata di Conversazioni dal Mare

Prende il via la IX edizione di “Conversazioni dal Mare”, un evento imperdibile che trasforma Cala Porto a Giovinazzo in un palcoscenico di idee e dialoghi. Il 20 giugno, ospiti del calibro di Galimberti, Borrometi e Veltroni si confronteranno in serate all'insegna della cultura, invitando il pubblico a esplorare nuovi orizzonti di pensiero sotto le stelle. Un’occasione unica per vivere l’estate pugliese tra riflessione e ispirazione.

Prende il via il 20 giugno sera, nella suggestiva cornice di Cala Porto a Giovinazzo, la IX edizione di "Conversazioni dal Mare", festival di incontri culturali a cielo aperto che ogni estate porta in Puglia pensatori, scrittori e giornalisti di primo piano.

