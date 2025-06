Galciana inizia la festa Musica stand buon cibo

Pronti a vivere un mese di festa, musica e buon cibo? La Parrocchia di San Pietro a Galciana apre le sue porte con un evento imperdibile, che trasformerà lo spazio verde in un’atmosfera di allegria e convivialità. Dall’aperitivo musicale di stasera fino al 29 giugno, ogni sera sarà ricca di stand gastronomici, spettacoli e iniziative benefiche. Un’occasione da non perdere per tutta la comunità: venite a divertivi e a sostenere una buona causa!

Inizierà stasera e proseguirà fino al 29 giugno la festa della Parrocchia di San Pietro a Galciana. La manifestazione si terrà presso lo spazio verde parrocchiale, in piazza della chiesa a partire dalle ore 20. Tutte le sere stand gastronomici, specialità del giorno, primi, pizze, ciambelline, birra alla spina, spettacoli, fiere di beneficenza. Stasera si inizia con la musica di Alex dj e dimostrazione di ginnastica ritmica con l’Asd Corallo. Per cena penne al colombaccio in umido. Il giorno dopo ballo con Green Dance Accademy di Ginevra Nanni e gara di ciclocross per bambini dai 5 anni in su. Per finire antipasto di mare e frittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galciana, inizia la festa. Musica, stand, buon cibo

