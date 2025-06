Galatasaray su Osimhen il vice pres conferma | Offerta superiore a tutte ora tocca a lui

Il Galatasaray fa sul serio per Osimhen: il vice presidente conferma un’offerta senza precedenti, superiore a tutte le altre. Dopo aver trionfato in campionato, i turchi puntano in alto e ora la palla passa al n°9, pronto a decidere il suo futuro tra sogni e ambizioni. La sfida è aperta: sarà questa la volta buona per vedere il Napoli perdere uno dei suoi gioielli?

Galatasaray su Osimhen, il vice presidente conferma: "Offerta superiore a tutte, ora tocca a lui" Il Galatasaray sogna in grande dopo aver conquistato il titolo

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Calciomercato estero : Colpo grosso del Galatasaray che oramai da anni continua a farne parecchi, sicuramente ha molti più soldi di parecchie big europee ed italiane, ed i calciatori forti ci vanno eccome, è un campionato in continua crescita. Sane,' att Vai su Facebook

Osimhen show, 35° gol in maglia Galatasaray! Doppietta anche in finale di Coppa | VIDEO; Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del Galatasaray, la clausola e i rumors su Milan e Juventus; Osimhen e Vlahovic sono intrappolati nei loro contratti da nababbi (Espn).

Osimhen, il Galatasaray non molla. Victor ha svelato dove vuole giocare - L'edizione odierna de Il Mattino parla della situazione legata a Victor Osimhen, il bomber è alla ricerca della sua nuova squadra. Come scrive msn.com