Gaetano Galvagno indagato il presidente dell'Ars di FdI è accusato di corruzione dalla procura di Palermo

Le ombre si allungano sulla scena politica siciliana: Gaetano Galvagno, presidente dell'ARS e figura di spicco di Fratelli d'Italia, è ora al centro di un'intricata vicenda giudiziaria per presunte tangenti legate a incarichi fittizi. Le indagini della procura di Palermo si estendono anche alla sanità e alla crisi idrica, sollevando dubbi e interrogativi sul futuro politico e sulla trasparenza delle istituzioni regionali. La situazione promette sviluppi cruciali che non puoi perdere.

L’ipotesi della procura di Palermo sarebbe pesante: soldi pubblici in cambio di incarichi fittizi. Nel mirino degli inquirenti c'è Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, astro nascente di Fratelli d'Italia. Ma le indagini si allargano anche alla sanità e alla crisi idrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, è sotto inchiesta per corruzione, scuotendo la politica siciliana.

