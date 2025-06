Futball Cava Ronco Leonardo Cimatti rinnova E sarà il capitano della Next Gen Under 21

Il giovane talento Leonardo Cimatti, centrocampista classe 2005, rinnova con il Futball Cava Ronco e sarà il capitano della Next Gen Under 21 nella stagione 2025/2026. Dopo una stagione brillante con la Juniores Under 19, dimostrando leadership e grande talento, Cimatti si prepara a compiere un nuovo passo nel suo percorso di crescita calcistica, promettendo ancora importanti traguardi per il suo futuro nel mondo del calcio.

Il centrocampista Leonardo Cimatti, classe 2005, vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione sportiva 20252026. Reduce da una stagione solida alla guida della Juniores Under 19, con ventuno presenze da titolare nel Campionato Élite, Cimatti è pronto a compiere un nuovo passo nel suo.

