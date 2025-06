Fusione a freddo, calcio e ultras: tre mondi apparentemente distanti, ma profondamente intrecciati nel tessuto sociale. Se il calcio è la nostra passione più viva, gli ultras incarnano l’anima più autentica e controversa di questo universo, spesso ingiustamente etichettati come capri espiatori. In un periodo in cui le curve sono sotto i riflettori, è il momento di esplorare le sfumature di questa realtà complessa e di superare stereotipi e pregiudizi.

Parliamo di calcio, la cosa più importante fra le meno importanti (copyright Arrigo Sacchi, un'autorità in materia). E parliamo di ultras, argomento scomodo dato che i tifosi delle curve sono considerati – non lo diciamo noi, lo diceva Valerio Marchi, studioso delle sottoculture fra i più stimati – il paradigma del "capro espiatorio" adatto per qualsiasi problema sociale affligga la collettività . Tanto più adesso, in un periodo in cui le curve di Inter e Milan sono finite nell'occhio del ciclone in seguito a indagini e sentenze  di primo grado riguardanti i loro esponenti di spicco (a margine sarebbe opportuno chiedersi se è giusto che eventuali responsabilità di singoli possano diventare uno stigma per interi gruppi di ragazze e ragazzi.