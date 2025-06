Furto e pagamenti con carte di credito per 20 mila euro | 40enne latitante bloccato a Parma

Un blitz a Parma ha portato all’arresto di un 40enne latitante, accusato di aver rubato e utilizzato carte di credito per oltre 20.000 euro. I Carabinieri di Parma Centro, su ordine del Gip di Firenze, hanno bloccato il sospetto, che si nascondeva tra le vie della città. Un episodio che evidenzia come la lotta alla criminalità sia un impegno costante e deciso, proteggendo i cittadini da rischi sempre più sofisticati.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Parma Centro hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa del Gip del Tribunale di Firenze, nei confronti di un 40enne italiano, domiciliato a Parma, ritenuto il presunto responsabile di furto indebito utilizzo di carte di credito oggetto di furto.

