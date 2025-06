Furto e pagamenti con carte di credito 40enne bloccato a Parma

Un caso che scuote Parma e Firenze: un 40enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di furto e uso indebito di carte di credito sottratte. La vicenda mette in luce l'importanza di vigilare sulla sicurezza delle proprie finanze, soprattutto in un'epoca in cui i pagamenti digitali sono sempre più diffusi. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e come proteggere i nostri dati finanziari.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa del gip del Tribunale di Firenze, nei confronti di un 40enne italiano ritenuto il presunto responsabile di furto indebito utilizzo di carte di credito oggetto di furto. Il destinatario della misura, secondo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Furto e pagamenti con carte di credito, 40enne bloccato a Parma

