Furto d’auto con il cane a bordo a Verona | Lillo ritrovato grazie alla Polizia e a un post sui social

A Verona, un breve ma angosciante incubo si è concluso con lieto fine: il furto dell’auto con il tenero Lillo a bordo. Grazie alla prontezza della Polizia e al potere dei social media, il cucciolo di chihuahua è stato ritrovato e restituito al proprietario, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza. Un esempio di speranza e solidarietà che ci ricorda l'importanza di restare uniti.

Lillo, cucciolo di chihuahua, ritrovato a Verona dopo furto d'auto. Grazie alla Polizia e ai social media, il cane è tornato al proprietario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto d’auto con il cane a bordo a Verona: Lillo ritrovato grazie alla Polizia e a un post sui social

In questa notizia si parla di: furto - auto - cane - verona

Verona. Un'incredibile vicenda risolta grazie anche alla posizione di un telefono, ai social network e all'intuito di due poliziotti Vai su Facebook

