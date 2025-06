Furti sulla Costiera | due indagati per sei bici elettriche e carrozzerie d’auto

Brillante svolta nelle indagini sulla crescente preoccupazione per i furti sulla costiera amalfitana. Questa mattina, i Carabinieri di Amalfi hanno portato a termine un’operazione cruciale, con due uomini sotto misura cautelare, collegati a sequestri di biciclette elettriche e autovetture. Un passo importante verso la sicurezza della comunità e la lotta contro il crimine. La vicenda dimostra come il territorio si mobiliti per tutelare i cittadini e i loro beni.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini, rispettivamente destinatari della misura degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora. Agli stessi sono stati contestati i reati di furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP ma suscettibile di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, i predetti, nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2024, nei comuni di Maiori, Minori e Positano avrebbero rubato, in distinte occasioni e in orario notturno, 6 biciclette elettriche e le parti di carrozzeria 3 autovetture parcheggiate sulla pubblica via. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Furti sulla Costiera: due indagati per sei bici elettriche e carrozzerie d’auto

In questa notizia si parla di: furti - costiera - indagati - bici

