Furti in casa C’è un furgone sospetto

Recenti episodi di furti scuotono la tranquillità della valle, con i residenti di Tresivio ancora sotto shock dopo l’incursione in via Piedo, dove ladri hanno saccheggiato oro e contanti lasciando caos e rammarico. A complicare il quadro, segnalazioni di un furgone sospetto, grande e bianco, che si aggira nelle zone interessate. La sicurezza dei cittadini è a rischio: ecco cosa sta succedendo e come proteggersi.

Dopo i recenti casi ad Albosaggia, ancora furti in abitazione, questa volta sull’altro versante della valle, più precisamente a Tresivio dove in via Piedo i ladri sono entrati e hanno portato via oggetti in oro e banconote senza neppure, a detta della proprietaria che ha trovato la brutta sorpresa, mettere troppo a soqquadro l’appartamento. Sempre dalla zona arrivano segnalazioni riguardanti un furgone sospetto. È grande, di colore bianco, con una croce medica sbiadita. Sul mezzo due persone che suonano alle porte e propongono la vendita di un divano, escamotage che è probabile serva per vedere quali siano le case disabitate, mentre il furgone sarebbe per caricare l’eventuale refurtiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti in casa. C’è un furgone sospetto

