Furti in abitazione tra Telese e Amorosi | ladri in fuga sulla Fondovalle Isclero

Notizie di cronaca che scuotono la tranquillità tra Telese e Amorosi: due furti in abitazione hanno allertato le forze dell’ordine, con i malviventi in fuga sulla Fondovalle Isclero. I Carabinieri di Cerreto Sannita si sono immediatamente lanciati all’inseguimento, ma gli autori dei colpi sono riusciti a dileguarsi in modo sfuggente. Un episodio che sottolinea la necessità di rinnovare la vigilanza e rafforzare la sicurezza nelle nostre comunità.

Comunicato Stampa I Carabinieri di Cerreto Sannita si sono lanciati all’inseguimento di un’auto sospetta dopo due furti in abitazione, ma i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Furti in abitazione tra Telese e Amorosi: ladri in fuga sulla “Fondovalle Isclero”

