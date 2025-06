Furti in abitazione carabinieri inseguono auto sospetta

Nel cuore della Campania, un violento inseguimento tra Carabinieri e auto sospetta ha infiammato la serata. La Volkswagen Golf, collegata a recenti furti in abitazione, ha tentato di sfuggire alle forze dell'ordine, dando inizio a un drammatico inseguimento tra le strade di Amorosi. La tensione cresce: cosa accadrà ora? Rimani con noi per scoprire gli sviluppi di questa caccia all’uomo ad alto rischio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) si sono messi all'inseguimento di una Volkswagen Golf di colore blu con vetri oscurati. L'autovettura era stata già segnalata perché poco prima era stata vista a Telese Terme, in corrispondenza di un'abitazione da poco svaligiata. Allertate tutte le pattuglie, la macchina è stata incrociata nel comune di Amorosi ove, nel frattempo, era stato consumato un altro furto in abitazione. Alla vista della macchina sospetta, la gazzella dell'Arma ha invertito la marcia mettendosi all'inseguimento dei presunti ladri.

