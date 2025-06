Funivia Mottarone al via l’udienza preliminare bis a Verbania

Oggi a Verbania si apre l’udienza preliminare bis sulla tragica strage del Mottarone, un evento che ha sconvolto l’Italia nel maggio 2021. Quattordici vite spezzate in un dramma che ancora oggi solleva interrogativi e dolore. Tra richieste di revisione e patteggiamenti, il processo promette di fare luce sulle cause di quell’incidente fatale, mentre la giustizia si appresta a fare il suo corso.

Al via oggi l’udienza preliminare bis per la strage del Mottarone del 23 maggio 2021, quando 14 persone sono morte dopo il crollo di una cabina della funivia. Non si esclude che alcuni dei legali degli imputati chiedano la revisione dei capi di imputazione eo un patteggiamento. La cabina cadde per due motivi principali: i ‘forchettoni’ inseriti per inibire i freni di emergenza e lo spezzarsi della fune traente. Due fatti che, combinati tra loro, erano giudicati “impossibili” da alcuni degli imputati, e che hanno però portato al rotolamento della cabina e alla morte di 13 persone sul colpo, più quella di un bimbo poco dopo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funivia Mottarone, al via l’udienza preliminare bis a Verbania

In questa notizia si parla di: funivia - mottarone - udienza - preliminare

Strage funivia del Mottarone, la messa 4 anni dopo - Sono passati quattro anni dalla tragedia della funivia del Mottarone, quando una cabina crollò provocando 14 vittime.

Incidente funivia Mottarone, oggi nuova udienza: le tappe del processo; Funivia del Mottarone, nuovo capitolo giudiziario; Disastro della funivia del Mottarone: giovedì 19 parte la nuova udienza preliminare.

Funivia Mottarone, al via l’udienza preliminare bis a Verbania - Al via oggi l'udienza preliminare bis per la strage del Mottarone del 23 maggio 2021, quando 14 persone sono morte dopo il crollo di una cabina della funivia. Segnala lapresse.it

Processo per il Mottarone. Nuova udienza preliminare - Riparte con un’udienza esplorativa il procedimento penale a carico di cinque imputati per i 14 morti della funivia del Mottarone, precipitata il 23 maggio 2021. Secondo rainews.it