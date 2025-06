Funaro, inaccettabile idea declassamento Teatro Toscana.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, esprime tutta la sua preoccupazione e sdegno per l'inaccettabile idea di declassamento del Teatro della Toscana, come riportato dalla stampa. La decisione ha portato alle dimissioni di tre dei sette commissari della Commissione ministeriale, suscitando un forte clamore. Chiede immediatamente spiegazioni a ministro Giuli e sottosegretario Mazzi, denunciando un atto gravissimo che minaccia il futuro culturale della regione e il nostro patrimonio teatrale.

