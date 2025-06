Fughe dei pazienti dalla Liguria stanziati due milioni per la riabilitazione Risorse per i servizi

In Liguria, le fughe dei pazienti stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario locale. Per arginare questa tendenza, la giunta regionale ha stanziato due milioni di euro dedicati alla riabilitazione e ai servizi, con un accordo strategico con cinque centri privati aderenti a Confcommercio Salute. Un passo deciso verso il rafforzamento dell’offerta sanitaria e il contenimento della mobilità passiva, assicurando migliori opportunità di cura sul territorio.

Via libera dalla giunta per arginare il fenomeno della mobilit√† passiva. Intesa con cinque centri privati aderenti a Confcommercio Salute. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Fughe dei pazienti dalla Liguria, stanziati due milioni per la riabilitazione. ‚ÄúRisorse per i servizi‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: fughe - pazienti - liguria - stanziati

Fughe dei pazienti dalla Liguria, stanziati due milioni per la riabilitazione. ‚ÄúRisorse per i servizi‚ÄĚ; Sanit√†, stanziati due milioni per bloccare le fughe sulla riabilitazione; Fari su sanit√†, PNRR e attacchi alla funzione della magistratura anche contabile all'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.

Fughe dei pazienti dalla Liguria, stanziati due milioni per la riabilitazione. ‚ÄúRisorse per i servizi‚ÄĚ - Via libera dalla giunta per arginare il fenomeno della mobilità passiva. ilsecoloxix.it scrive

Sanità, stanziati due milioni per bloccare le fughe sulla riabilitazione - Accordo tra la Regione e le strutture liguri aderenti a Confcommercio. Scrive ilsecoloxix.it