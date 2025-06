Frosinone Regaliamo Abbracci al Parco matusa

Frosinone si prepara a vivere un momento speciale: domenica 22 giugno, alle 19, al Parco Matusa e Via Aldo Moro, lasciamo da parte il solito aperitivo per regalarci abbracci autentici e calorosi. Un gesto semplice, ma rivoluzionario, capace di unire e rafforzare i legami della comunità . Perché a volte, il modo migliore per condividere un momento è semplicemente... abbracciare.

Un gesto semplice, ma rivoluzionario. Domenica 22 giugno, alle ore 19, al Parco Matusa e Via Aldo Moro di Frosinone, va in scena un “aperitivo” diverso dal solito: niente calici, niente buffet. Solo abbracci. Quelli veri, sinceri, in grado di scaldare il cuore e cambiare – almeno per un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, “Regaliamo Abbracci” al Parco matusa

In questa notizia si parla di: frosinone - abbracci - parco - matusa

Istituto Comprensivo 1 Frosinone Vai su Facebook

Frosinone, “Regaliamo Abbracci” al Parco matusa; Pané incanta con il suo nuovo singolo Soli insieme, inno alla speranza e all'unione in questa emergenza globale.

Frosinone, nuova illuminazione ed efficientamento per il Parco Matusa - Il sindaco Riccardo Mastrangeli: «Con questo nuovo intervento vogliamo valorizzare ulteriormente il Parco Matusa, rendendo le aree ancora più fruibili e accoglienti anche nelle ore serali» ... Segnala tunews24.it

Frosinone, il vecchio stadio Matusa diventa un parco. FOTO - che sabato ha inaugurato il nuovo parco Matusa, sorto proprio al posto del vecchio impianto: "Non avevamo bisogno di 130 mila metri cubi di ... Scrive sport.sky.it