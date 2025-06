Frosinone groove e funk a piazza Turriziani

Frosinone si anima con il ritmo coinvolgente di groove e funk a piazza Turriziani! Dopo il successo dei Four Seasons Swing & Soul Quartet con Mauro Bottini, il 26 giugno alle 21, gli Overfunk promettono di far ballare e emozionare il pubblico ancora una volta. Non perdete questa imperdibile serata di musica dal vivo, dove l'energia e la passione saranno protagoniste fino a tarda notte!

Proseguono con grande successo di pubblico gli eventi in piazza Turriziani a Frosinone. Dopo la grande partecipazione suscitata dal concerto dei Four Seasons Swing & Soul Quartet, accompagnati da Mauro Bottini, il 26 giugno alle 21 sarà la volta degli Overfunk: anche loro potranno contare su.

