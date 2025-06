Frontale tra due auto sulla provinciale | 5 feriti e traffico in tilt a Pieve Fissiraga

Un terribile incidente ha sconvolto Pieve Fissiraga: una collisione frontale tra due auto sulla provinciale 235 ha causato cinque feriti e paralizzato il traffico. È un episodio che ha messo a dura prova le autorità , impegnate a gestire l’emergenza e a chiarire le cause di questa drammatica collisione. La comunità si stringe attorno ai coinvolti, mentre le indagini proseguono per fare luce sull’accaduto.

Pieve Fissiraga (Lodi), 19 giugno 2025 – Schianto frontale sulla provinciale, cinque feriti e traffico in tilt. Traffico intenso a Pieve Fissiraga per un incidente tra due autovetture avvenuto, dopo le ore 14, del 19 giugno 2025, sulla strada provinciale 235. I carabinieri della compagnia di Lodi e la polizia stanno cercando di gestire l'intenso traffico provocato dallo scontro. Impatto le cui cause e responsabilità restano al vaglio delle forze dell'ordine e che è stato segnalato nei pressi dell'ingresso dell'autostrada del sole Milano Napoli, vicino alla rotatoria che porta a Borgo San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it